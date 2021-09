‘A Fazenda’: Rico Melquiades promete se vingar e esconder café, caso seja indicado à Roça

Nesta segunda-feira (27), Rico Melquiades revelou que bolou uma vingança para os peões, caso seja indicado à próxima Roça de ‘A Fazenda 13’.

O ex-participante do ‘De Férias com o Ex’ contou que esconderá o pó de café, um dos principais itens da sede, com o intuito de fazer um verdadeiro rebuliço entre os demais peões.

“Se eu for para a Roça, vou esconder o café. Se eu for para a roça mesmo, eu vou causar um tumulto aqui. Vou esconder o café. Eles vão perguntar: ‘Cadê o café?’. Vou falar: ‘Escondi’. Vai ficar muita gente louca. Só vou dizer se voltar da roça”, disparou ele, em conversa com Aline Mineiro.

O humorista pensou em todas as etapas do plano, inclusive, onde será o esconderijo do alimento. “As meninas vão passar o dia inteiro me xingando. Eu não posso descer lá para baixo com o pó de café, senão [a produção] me chama a atenção. Vou esconder onde? Aqui dentro, todo mundo procurando vai encontrar. Eu pensei rasgar o sofá embaixo e botar”, afirmou.

Aline ainda tentou fazer com que Rico mudasse de ideia: “Tem certeza que quer fazer isso? Não faz isso, cara. Pensa no depois, a vida vai continuar. Vai comprar briga com todo mundo?”.

Mas ele logo rebateu: “Todo mundo, não. Com quem toma café”.