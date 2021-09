A Fazenda: saiba quem está na disputa pela vaga de Nego do Borel

Após ser expulso da décima terceira edição de “A Fazenda”, Nego do Borel deixou uma cobiçada vaga no reality e já existem nomes cogitados para entrar na disputa. De acordo com informações de Leo Dias, a emissora já trabalha com dois nomes: Krawk e Camarguinho.

Krawk é rapper e esteve na disputa do “Paiol Tik Tok” onde perdeu a vaga para a baiana Sthe Matos. Segundo a coluna ele seria o favorito para entrar no reality rural.

Já Camarguinho foi reserva dessa temporada e esteve em confinamento até o início do programa, quando foi dispensado. O sertanejo que é irmão de Zezé Di Camargo e Luciano, também está na mira para a vaga.

Foto: Reprodução/Instagram

Mais uma substituição

Vale lembrar que a vaga de Medrado, desistente de “A Fazenda 13”, deve ser ocupada por Lary Bottino. Segundo o próprio Leo Dias, apenas exames necessários e o confinamento pré-reality estariam separando a ex-MTV da disputa, ou seja, questão de tempo até ela entrar na sede.