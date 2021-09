‘A Fazenda’: ‘Tá se achando a Juliette da Record’, dispara Rico sobre Bil

Rico Melquíades analisou os colegas de confinamento de ‘A Fazenda ’13’ nesta quinta-feira (30) e fez comparações com participantes do Big Brother Brasil 21. Rico começou a análise falando que os competidores do reality rural estão com medo de serem cancelados e, por isso, tentam imitar a personalidade de famosos que passaram por outros programas.

O ex-De Férias Com Ex afirmu que Bil Araújo, que também participou do BBB 21, estaria querendo incorporar a campeã do reality global. “Ele tá se achando a Juliette da Record”, relembrando a campeã do “BBB21”, que também esteve confinada com o modelo. “Juliette só foi uma, tá pra nascer a próxima. Todo mundo quer ser Juliette”, afirmou Rico, fazendo Erika Schneider cair na gargalhada.