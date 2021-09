‘A Fazenda’: web acusa Nego do Borel de estupro e pede expulsão do funkeiro; entenda

Os últimos acontecimentos de ‘A Fazenda 13’ movimentaram a web na madrugada deste sábado (25). Acusações de assédio e estupro por parte de Nego do Borel com Dayane Mello fizeram os internautas pedirem a expulsão do cantor que sobreviveu a última roça do reality show rural.

Bêbada, Dayane Mello se deitou com Nego do Borel após a festa e em vídeos é possível ouvir a modelo falar: “É que eu tenho uma filha. Para com isso, Nego. Para com essa boca! Para com essa boca!”. A ex-participante do ‘BBB Itália’ ficou embriagada após a festa e precisou de ajuda das colegas de confinamento para trocar de roupa. Assista aos vídeos abaixo:

Eles derrubam e a gente reposta quantas vezes forem necessárias, não vão nos calar Dayane pedindo pro nego do borel parar ESTUPRO NA FAZENDA

ESTUPRO NA RECORD pic.twitter.com/fToMQEu7zf — Caah (@tuitacaah) September 25, 2021 ⚠️ Alerta gatilho: Conseguimos gravar mais um vídeo em que Dayane se sente incomodada com Nego do Borel: “Para com essa boca! Pare com essa boca!” TIKTOK APOIA ESTRUPO

Posicionamento da Record TV

A Record TV se posicionou sobre o assunto e disse estar investigando os acontecimentos. “A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta última noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite”, escreveu o perfil oficial do reality show nas redes sociais.

Posicionamento da equipe de Nego do Borel

A equipe de Nego do Borel também se posicionou sobre o episódio e destacou que está acompanhando as “graves acusações”.

“A equipe Nego do Borel está acompanhando as graves acusações feitas contra o participante. Somos totalmente favoráveis a apuração de todos e quaisquer fatos que ocorram dentro do reality, bem como a oitiva de todos os envolvidos”, afirmaram através de uma nota nas redes sociais.

Posicionamento da equipe de Dayane Mello

Assim como a de Borel, os administradores das redes sociais de Dayane Mello também emitiram um comunicado e pontuaram que a atitude do cantor é “inaceitável”.