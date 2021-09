“A nossa confiança está em alta”, diz zagueiro sobre bom momento do Manaus-AM – Futebol Interior

Manaus, AM, 9 (AFI) – O Manaus-AM lidera o Grupo A do Campeonato Brasileiro Série C e possui a melhor campanha do returno. Para melhorar, a equipe faz as duas próximas partidas em casa, com grandes chances de confirmar a classificação nesses jogos.

Os jogos são contra Botafogo-PB e Ferroviário-CE, quinto e sexto colocados respectivamente. Em caso de vitórias, o Gavião deve chegar à última rodada com a vaga assegurada.

PALAVRAS DO XERIFE

O zagueiro Luís Fernando falou sobre o momento da equipe.

“A nossa confiança está em alta, né. Até porque a gente vem fazendo bons jogos. Conseguimos dar a volta por cima porque a gente tinha feito um mal primeiro turno. E isso a gente é consciente. Mas no segundo turno a gente está fazendo o possível para a gente conseguir o número de pontos”, disse ele.

O jogador também falou sobre o próximo confronto, diante do Botafogo-PB.

“Manter os pés no chão. A gente ganha e não conseguimos aumentar a vantagem, de quatro ou três pontos. É sempre colado. Mas a nossa confiança está bem alta, a gente sabe da qualidade da equipe. Mas a gente tem que manter sempre os pés no chão para poder conseguir a nossa classificação“, completou.

O JOGO

A partida diante do Botafogo-PB é neste domingo, às 16h, na Colina. A equipe está com 24 pontos e no primeiro lugar do Grupo 1, dois pontos a frente de seu adversário na rodada.