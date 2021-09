“A torcida quer” – Futebol Interior

Castanhal, PA, 22 (AFI) – Após conseguirem a melhor campanha da fase de grupos na Série D, mas sendo eliminados já na fase seguinte. O Castanhal e o goleiro Axel, estão perto de um acordo para o goleiro permanecer no clube para a Copa Verde. Segundo o jogador, ele e o presidente do clube, Helinho Júnior, ainda vão conversar para definir o futuro, porém, já estaria quase tudo certo para a permanecia do titular.

“Eu já manifestei a minha intenção de continuar no clube e o Castanhal também já sinalizou que pretende continuar comigo. Mas eu, o Helinho e o restante da direção ainda vamos ter mais uma conversa. Já está tudo bem alinhado, acredito que há tanto a minha intenção, quanto a do Japiim de continuarmos juntos, não só para a Copa Verde, mas para ano que vem também.”, afirmou o goleiro.

FICOU DEVENDO

Após conseguirem a melhor campanha na fase de grupos, o Castanhal foi recepcionado com festa para o jogo de volta da segunda fase. Mas acabaram sendo eliminados, de forma até precoce, comparado com os números da fase anterior. Axel acredita que os torcedores reconheceram o que a equipe fez no torneio. O goleiro ainda agradeceu pelo apoio recebido.

“Nós falhamos conosco, com eles, mas mesmo assim grande parte da torcida reconheceu o que nós fizemos, isso nos deixa felizes. Empenho e vontade, isso nunca faltou e eu acredito que é isso que a torcida quer. Continuem nos apoiando, tenho certeza que vai haver uma manutenção da equipe, nós vamos evoluir a cada partida, a cada competição. Muito obrigado, torcida e continue acreditando em nós.”, disse o goleiro.