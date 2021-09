“A vontade e união fizeram a diferença” – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 7 (AFI) – Após a grande conquista do Brasileiro Feminino A2 diante do Atlético-MG, fora de casa, Ariel, artilheira da competição pelo Red Bull Bragantino, falou sobre a conquista.

“Quero agradecer a Deus, ao Bragantino, às outras meninas, à minha família. Sem elas, não estaria sendo artilheira e campeã brasileira pela primeira vez. A vontade, união do grupo fizeram a diferença. Sabíamos que seria difícil, mas o grupo fez um excelente trabalho”, disse.

OS JOGOS

Apesar das duas partidas terem terminado 0 a 0, não faltou emoção. Especialmente nesta partida, ao longo dos 90 minutos, o Galo foi melhor e ficou muito próximo do título, mas com muita entrega o time se segurou e sagrou-se campeão nas penalidades.

GRANDE CAMPANHA

O Bragantino terminou a competição com uma ótima campanha. Foram oito vitórias, um empate e duas derrotas. O time da treinadora Camila orlando passou por Madre Celeste, Athlético e JC Esporte Clube. Além disso, terminou com o melhor ataque da competição com 36 gols, e as duas artilheiras do torneio. Ariel e Rosani com 11 e nove gols, respectivamente.

FALA, PROFESSORA!

A treinador Camilla Orlando destacou a solidez defensiva da equipe nas partidas.

“Com certeza precisamos melhorar esse de sofrer pressões em jogos grandes, dinâmicos. Porém, nossa grande fortaleza foi ressaltada nas partida. Resgatamos nossa virtude da primeira fase de não ter sofrido gols. Faz parte e temos que saber jogar o jogo, as atletas estão de parabéns por isso, apesar de não termos conseguido ter ficado com a bola”, disse.

MUITO FELIZ

Orlando também comentou sobre o sentimento após a final.

“Eu estou muito feliz, quando eu aceitei vir pra cá, conquistar esse título era algo que eu tinha vontade de fazer pelo clube e pela cidade. Realizar esse sonho está sendo muito gratificante, tanto para minha carreira, tanto para o meu lado pessoal”, explicou.

Confira a entrevista completa da treinadora: