ABC-RN 3 x 2 Retrô-PE – Em duelo de viradas, Elefante leva a melhor – Futebol Interior

Natal, RN, 19 (AFI) – Em um duelo com muita emoção, o ABC-RN eliminou o Retrô-PE e garantiu classificação à próxima fase da Série D. Em um duelo de duas viradas, o Elefante venceu por 3 a 2 e ficou com a vaga nas oitavas de final. Com isso, enfrentará o 4 de Julho-PI na próxima fase, buscando se classificar para as quartas.

MUITAS VIRADAS!

Jogando em seus domínios, o ABC-RN foi para cima do Retrô-PE, no Frasqueirão. Nos primeiros minutos, o Elefante teve algumas chances para abrir o marcador. De tanto martelar, porém, o primeiro tento veio ainda nos 45 minutos iniciais. Aos 29, Gustavo Henrique mandou a bola para as redes e fez o primeiro.

ABC-RN vence o Retrô-PE pela Série D e se classifica (Foto: Andrei Torres / ABC FC)

Na volta dos vestiários, porém, os pernambucanos foram eficientes e viraram o jogo. Logo no primeiro minuto, Felipe Alves deixou tudo igual no placar. Aos 23, ele marcou o segundo dele e virou o duelo em favor dos visitantes. Quando a vitória da Fênix parecia encaminhada, aos 38, Denner empatou. E, quando os pênaltis pareciam garantidos, Wallyson virou e deu a vaga aos natalenses.

OITAVAS DE FINAL

Classificado à próxima fase, o ABC-RN já conhece o seu adversário nas oitavas-de-final. Será o 4 de Julho-PI, que eliminou o Penarol-AM. Por ter melhor campanha, o Elefante terá a vantagem de decidir o mata-mata em seus domínios novamente. Data e hora dos duelos serão divulgados em breve pela CBF.