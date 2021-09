Abono salarial PIS/Pasep: VEJA o que fazer para receber o próximo saque

O Programa de Integração Social (PIS), é direcionado aos trabalhadores da iniciativa privada, já o Programa de Formação do Patrimônio (Pasep), é destinado aos servidores públicos.

O PIS/Pasep é um abono salarial criado em 1970 para beneficiar os trabalhadores formais brasileiros. O Programa de Integração Social (PIS), é direcionado aos trabalhadores da iniciativa privada, já o Programa de Formação do Patrimônio (Pasep), é destinado aos servidores públicos.

O PIS é gerenciado pela Caixa Econômica Federal, por sua vez, o Pasep é administrado pelo Banco do Brasil. Com o adiamento do repasses para fevereiro do ano que vem, muitos cidadãos estão atentos aos critérios de concessão ao benefício, bem como as condições nas quais é liberado.

Quem pode receber abono salarial PIS/Pasep?

Para ter acesso ao benefício, de até um salário mínimo (R$ 1.100), o cidadão precisa cumprir as seguintes regras:

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos um mês no ano-base (2020);

Estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos;

Ter recebido remuneração média mensal de até dois salários mínimos (R$ 2.200) com carteira assinada no ano-base (2020);

Estar com os dados corretamente informados pelo empregado na Relação Anual de Informações Sociais (Rais).

Vale ressaltar que o valor do abono salarial é definido de acordo com o tempo de trabalho do cidadão, podendo variar de R$ 92 a R$ 1.100. Confira tabela proporcional aos meses a seguir:

Proporção Valor 1 mês trabalhado R$ 92,00 2 meses trabalhados R$ 184,00 3 meses trabalhados R$ 275,00 4 meses trabalhados R$ 367,00 5 meses trabalhados R$ 459,00 6 meses trabalhados R$ 550,00 7 meses trabalhados R$ 642,00 8 meses trabalhados R$ 734,00 9 meses trabalhados R$ 825,00 10 meses trabalhados R$ 917,00 11 meses trabalhados R$ 1.009,00 12 meses trabalhados R$ 1.100,00

O trabalhador pode conferir sua situação relacionada ao PIS ou ao seguro desemprego através do aplicativo Caixa Trabalhador. Por meio da plataforma, é possível consultar o calendário de pagamentos, quantidade de parcelas e tirar dúvidas.