O resumo ideal de tudo o que você ama e odeia na internet você pode encontrar no ‘Absurdas da Semana’. Nesta semana, Aymmé Francine e Allana Gama trazem e comentam as notícias mais inusitadas: Bruna Marquezine com ciúmes de Neymar, Esposa de Michael Jackson e mensagem de Gracyanne Barbosa.