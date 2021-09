Acabou a espera! Sampaio Corrêa abre bilheteria para jogo contra o Brusque – Futebol Interior

São Luís, MA, 21 (AFI) – Uma longa espera. Mais de um ano e meio sem o calor da torcida, com atuações para arquibancadas vazias, silenciosas. Nesse hiato, foram dois títulos maranhenses conquistados dentro de um Castelão solitário, e quase duas edições da Série B nas mesmas condições.

Mas, o cenário mudou, e a espera chegou ao fim. O reencontro do Sampaio Corrêa com seu torcedor já tem data e horário marcado. Será nesta terça-feira, às 19h00, diante do Brusque, no Estádio Castelão.

A venda de ingressos teve início neste sábado, e a torcida Tricolor já pode adquirir seu lugar para matar a saudade do time povo.

Pontos de Venda

– Bilheteria Digital – Rio Anil Shopping (a partir de 10h30)

– Foto Sombra Mahogany São Francisco (a partir de 12h00)

– Aplicativos Bilheteria Digital (Android e iOS)

– Site bilheteriadigital.com

Obs1: Exceto o plano De Olho na Bolívia (9,99), todos os demais planos garantem o acesso livre ao Estádio.

Obs2: Em todos os portões do Estádio haverá catracas exclusivas para a entrada do Sócio Universo Tricolor.