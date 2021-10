Ação de conscientização recolhe 7,5 toneladas de resíduos

Entre os dias 18 e 24 de setembro, o projeto com a temática “tudo se transforma, nada se desperdiça”, realização da SOLOS, recolheu 7,5 toneladas de resíduos e gerou R$12 mil em renda, revertida para a cooperativa parceira Cooperaguary.

O destaque desta edição do projeto foi o time 100% feminino, onde as mulheres lideraram a linha de frente, além de ter o objetivo de mostrar a importância em valorizar a profissão, melhorar a qualidade do trabalho e a remuneração para a classe.