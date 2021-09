Acessos e rebaixamentos definidos na Série B de Santa Catarina – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 12 (AFI) – O Campeonato Catarinense da Série B, equivalente à Série A2 em São Paulo, teve neste domingo sua última rodada com a confirmação dos acessos de Camboriú e Barra, que agora decidirão a competição em dois jogos, e os rebaixamentos de Fluminense de Joinville e Caçador, que em 2022 disputarão a Série C.

Nos jogos desta 18ª e última rodada, as atenções se voltaram para saber quem seria o segundo time a ser rebaixado, já que o Fluminense havia caído já na rodada anterior.

Com as vitórias de Tubarão por 1 a 0 em cima do Guarani e do Inter de Lages por 2 a 0 em cima do Carlos Renaux, o Caçador foi rebaixado mesmo tendo goleado o Fluminense por 3 a 0.

Caçador, Atlético Catarinense e Inter de Lage terminaram juntos com 17 pontos ganhos, mas o Caçador teve um vitória a menos (3 contra 4) de seus concorrentes e está de volta à última divisão no futebol de Santa Catarina.

DECISÃO EM DOIS JOGOS

E VAGA NA COPA DO BRASIL

Camboriú e Barra já tinham conquistado o acesso em rodadas anteriores e disputarão o título da Série B de Santa Catarina em dois jogos. O primeiro será na quarta-feira, em Itajaí, e a partida decisiva na tarde de domingo, em Camboriú.

Apesar de ter terminado a competição em segundo lugar com quatro pontos a menos que o líder Camboriú, o Barra é o único time invicto da Série B.

O campeão deste torneio de acesso também terá como contemplação uma vaga na Copa do Brasil de 2022.

SÓ NO FUTEBOL INTERIOR

O Portal Futebol Interior está acompanhando a Série B de Santa Catarina desde seu início no dia 30 de junho, sendo o único veículo de comunicação esportiva a dar destaque a essa competição que vem sendo disputada por dez clubes em sistema de pontos corridos, em turno e returno e com jogos de bom nível técnico.

CONFIRA OS RESULTADOS

Campeonato Catarinense – Série B

18ª Rodada

CLASSIFICAÇÃO – CAMPEONATO CATARINENSE – SÉRIE B

1º) Camboriú – 46 pontos ganhos

2º) Barra – 42 pontos ganhos

3º) Nação – 31 pontos ganhos

4º) Carlos Renaux – 24 pontos ganhos

5º) Guarani – 24 pontos ganhos

6º) Tubarão – 19 pontos ganhos

7º) Inter de Lages – 17 pontos ganhos

8º) Atlético Catarinense – 17 pontos ganhos

9º) Caçador – 17 pontos ganhos

10º) Fluminense – 10 pontos ganhos

Domingo – 12/09/2021 – 15:00 hs

Tubarão 1 x 0 Guarani

Camboriú 3 x 0 Atlético Catarinense

Barra 0 x 0 Nação

Inter de Lages 2 x 0 Carlos Renaux

Caçador 3 x 0 Fluminense

DECISÃO – FINAIS

Quarta-Feira – 15/09/2021

15:00 hs – Barra x Camboriú – Itajaí

Domingo – 22/09/2021

15:00 hs – Camboriú x Barra – Camboriú