‘Acho que não tem como escapar’ – Futebol Interior

Belém, PA, 29 (AFI) – A fase do Paysandu-PA é muito boa antes da estreia na Segunda Fase do Campeonato Brasileiro Série C. O desempenho do Papão, que foi líder no Grupo A, inspira confiança suficiente para o atacante Danrlei praticamente cravar o acesso.

A ansiedade do jogador também é explicada pela última partida. O Paysandu já classificado bateu o Manaus-AM, na Curuzu, por 2 a 0 e Danrlei, além de marcar um dos gols, jogou bem.

HAJA CONFIANÇA

O Paysandu, apesar da primeira colocação na Fase Anterior com 30 pontos, não fez a melhor campanha dos times que integram o Grupo C. O Ituano-SP somou 33. O Criciúma-SC também ficaria à frente na tabela geral.

Danrlei, porém, não se incomoda.

“Eu nunca gostei de perder. Cheguei aqui com a vontade de ganhar e escrever meu nome na história do Paysandu. Claro que, nesse quadrangular de acesso, temos que respeitar os adversários, mas eles têm que nos respeitar também. Temos uma camisa pesada e vamos em busca do acesso. Acho que neste ano não tem como escapar.”

RESPEITO AO TÉCNICO

O atacante chegou no Paysandu para a disputa da Série C, mas nem sempre foi unanimidade. O setor ofensivo de Roberto Fonseca já teve alguns camisas 9 durante a competição e o próprio Danrlei entende as opções.

“A escolha dos titulares fica à critério do treinador. Ele tem em mente quem pode atuar e leva em consideração vários fatores para essa decisão. Creio que se eu trabalhar nos próximos dias bem, posso conseguir essa titularidade.”

VISITANTE

O Paysandu estreia na Segunda Fase fora de casa. Neste domingo (03), o Papão visita o Heriberto Hülse, às 18 horas, para enfrentar o Criciúma.

