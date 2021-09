Adeus pontas duplas! Confira dicas para curar as pontas divididas em casa

Primeiro, é preciso entender o que são as pontas duplas. Elas aparecem quando os fios de cabelo secos e quebradiços se separam. Há uma série de fatores que causam esse dano capilar. Eles incluem: exposição de cabelos a fatores nocivos, como poeira, poluição, etc; as extremidades de cabelo rachadas podem ser causadas por danos mecânicos, como escovação excessiva, atrito entre fios de cabelo e tecidos ásperos, etc.