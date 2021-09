Adeus, prisão de ventre: conheça os benefícios da manga para o intestino

De acordo com uma pesquisa realizada pela Federação Brasileira de Gastroenterologia, a prisão de ventre é um problema que acomete 40 milhões de brasileiros. E você sabia que o consumo de manga pode ajudar a evitar esse problema?

“A manga ajuda no aporte de fibras, que favorecem o funcionamento do intestino, fazendo com que ele passe a funcionar melhor. Ela ainda auxilia na função intestinal, controla a saciedade, favorece a imunidade, melhora a saúde da pele e da visão, além de ser ótima para repor a energia”, comenta Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti.

Por ser uma boa fonte de potássio e magnésio, a manga também atua na regulação da pressão arterial, na saúde muscular e óssea, na reposição de sais perdidos no suor e previne câimbras. Para quem tem o intestino preso, quanto mais madura a manga estiver, melhor será sua ação para ajudar a amenizar esse sintoma.

“O seu consumo deve se associar a bons hábitos alimentares, de um modo geral, contendo o consumo total de aproximadamente 500g de vegetais por dia. Uma manga média pode representar 200g a 300g desse consumo”, explica a profissional.

Renata completa que não há restrições específicas para consumir essa fruta, porém, a nutricionista apenas recomenda que cada pessoa se atente para os excessos, considerando que a manga possui uma quantidade considerável de carboidratos.