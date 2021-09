Adeus, solteirice: Luan Santana revela estar namorando

Luan Santana é mais um nome fora da lista de famosos solteiros. O sertanejo revelou para os fãs que estaria namorando. A novidade circula pelas redes sociais através de um vídeo gravado pelas “luanetes” onde o cantor conversa com um grupo dentro de uma van.

“Novidades?”, pergunta uma garota. “Tô namorando”, disse o cantor. A modelo Izabela Cunha seria a provável eleita, eles foram fotografados juntos e de mãos dadas em fevereiro deste ano.

Vale lembrar que esse é o primeiro namoro público de Luan desde o fim do noivado com Jade Magalhães, em outubro do ano passado.

Veja o vídeo: