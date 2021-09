Adolescente de 17 anos espanca e esfaqueia mãe

Uma mulher foi esfaqueada pelo filho, um adolescente de 17 anos, na noite dessa sexta-feira (3), no município de Feira Grande, na região Agreste de Alagoas. O nome da vítima não foi divulgado. De acordo com informações divulgadas através do relatório oficial do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime ocorreu por volta das…

Uma mulher foi esfaqueada pelo filho, um adolescente de 17 anos, na noite dessa sexta-feira (3), no município de Feira Grande, na região Agreste de Alagoas. O nome da vítima não foi divulgado.

De acordo com informações divulgadas através do relatório oficial do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM), o crime ocorreu por volta das 19h40, na rua Marciano José dos Santos, na zona rural da cidade.

A PM informou que recebeu informações de que o suspeito espancou e esfaqueou a mãe. Após o crime, adolescente fugiu.

A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital de Emergência do Agreste (HEA), em Arapiraca.