Adolescente vítima de agressão é socorrida na Ponta Verde

Uma adolescente de 15 anos, foi socorrida por agentes de proximidade do Ronda no Bairro, após ter sofrido agressão física de seu companheiro nessa segunda-feira (20), na Avenida Álvaro Otacílio, na Ponta Verde. Ela estava com uma criança de quatro meses no colo.

A guarnição fazia o patrulhamento de rotina na região, quando foi abordada pela adolescente que informou ter sido agredida por seu companheiro de apenas 17 anos. Ele atingiu a garota na perna com um objeto perfuro-cortante e depois fugiu.

O Corpo de Bombeiros Militar de Alagoas (CBM/AL) e da Equipe de Articulação e Mobilização Social do Ronda no Bairro, foram acionados. A vítima foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e a criança foi deixada sob os cuidados da avó materna.

A equipe Social acionou o Conselho Tutelar da região para dar continuidade à ocorrência.