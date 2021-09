A Fazenda 13 chegou com tudo na noite desta quinta-feira (23), além da desistência de Medrado, é também dia de eliminação! Liziane Gutierrez, Nego do Borel e Solange Gomes disputam por duas vagas no reality show. Veja também um compilado de tudo o que rolou na sede e na Baia!



Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas em nove sinais exclusivos de A Fazenda 13.)