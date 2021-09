Adriane Galisteu investe em looks com franjas em A Fazenda 13 – Fotos

Com pulso firme e comentários polêmicos, a apresentadora Adriane Galisteu imprime seu estilo no comando de A Fazenda 13. Mas a loira também chama a atenção por seu figurino no melhor estilo rural. Com direito a franja, bota e chapéu, Galisteu vai da cidade ao campo e usa os componentes rurais a seu favor. Inspire-se nos looks da musa! Reprodução/Instagram

Galisteu sempre arranja uma maneira de dar a sua cara ao look. Dá só uma olhada na bota cheia de brilho que a apresentadora usou na Prova de Fogo! Reprodução/Instagram

Simples e chique! Essa foi a escolha da musa para comandar a primeira formação de Roça do reality, na última terça-feira (21). O charme ficou por conta do chapéu vermelho. Cowgirl que fala? Reprodução/Instagram

Se um dia a musa aparece simples, no outro esbanja glamour! Galisteu apostou em um vestido preto rendado com estrelas para a Prova do Fazendeiro, que aconteceu na quarta-feira (22). Ela combinou o look com uma jaqueta de couro repleta de franjas. Olha só o movimento do figurino! Reprodução/Instagram

Galisteu seguiu na pegada de franjas para a eliminação de Liziane Gutierre, na quinta-feira (23). A pulseira “diferentona” da apresentadora deu um toque especial ao figurino Reprodução/Instagram