Adversário de melhor campanha não assusta o Moto Club-MA – Futebol Interior

São Luís, MA, 09 (AFI) – A tabela não foi tão amiga do Moto Club-MA no início do mata-mata no Campeonato Brasileiro Série D. O time enfrenta “apenas” quem teve a melhor campanha na Fase de Grupos e está invicto, até o momento, o Castanhal-PA.

O artilheiro com cinco gols, Ted Love, porém, confia no potencial do Moto, principalmente em casa O primeiro confronto é neste domingo, no Nhozinho Santos, em Maranhão, às 15h30. O Moto Club foi o quarto do Grupo A2 e, por isso, pega o líder do Grupo A1, o Castanhal.

‘VAMOS IMPOR NOSSO RITMO’

O Moto Club, em casa, tem quatro vitórias, um empate e duas derrotas na competição. Campanha que credencia e coloca a equipe como forte adversária, apesar do ótimo desempenho do Castanhal. O atacante Ted Love, inclusive, quer um Moto Club em busca do triunfo no Nhozinho Santos.

“Dentro de casa vamos impor nosso ritmo de jogo. Sabemos que em casa quem tem que mandar somos nós. Aqui temos que pontuar para chegar lá fora e garantir um empate ou até mesmo outra vitória para assim ter a nossa classificação.”

SEGUNDO JOGO

A volta é no domingo seguinte (19), no Modelão, às 19 horas. Não há desempate pelo critério de gol fora e, qualquer igualdade, leva a decisão para os pênaltis.