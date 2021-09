Adversário do Novorizontino-SP na próxima rodada sofre fora de casa – Futebol Interior

Novo Horizonte, SP, 16 (AFI) – No próximo sábado, às 17 horas, o Novorizontino-SP, líder do Grupo B e de todo o Campeonato Brasileiro Série C, cumpre seu penúltimo jogo do returno da fase inicial, recebendo o Paraná-PR no Estádio dr. Jorge Ismael de Biasi.

A equipe paranaense, que soma 13 pontos e 3 vitórias, pode fazer essa partida já na condição de rebaixado, pois, mais cedo, às 11h, se o antepenúltimo colocado São José-RS (19 pontos e 5 vitórias) conseguir derrotar o lanterna (10°) Oeste-SP na Arena Barueri, o Paraná cai para a Série D.

MISSÃO QUASE IMPOSSÍVEL PARA NÃO SER REBAIXADO

Mas, mesmo com vitória do Oeste, sua missão continuará sendo quase impossível, já que, além de vencer Novorizontino e Oeste, precisará tirar a vantagem de saldo de gols do São José: -1 contra -7. No 1º turno, conseguiu empatar por 1 a 1 com o Oeste na Arena Barueri, mas foi derrotado pelo Novorizontino, por 2 a 0, mesmo jogando no Estádio Durival de Britto, em Curitiba.

PARA VENCER O TIGRE, PRECISARÁ QUEBRAR DOIS TABUS

Para devolver essa derrota sofrida para o Novorizontino, no jogo do próximo sábado, o Paraná Clube precisará quebrar a invencibilidade de nove jogos do Tigre em sua Jaula, onde também não sofre gol há 997 minutos.

ÚNICA VITÓRIA FORA DE CASA FOI EM MIRASSOL

A única vitória do time paranaense fora de seus domínios, ocorreu na sétima rodada e diante do Mirassol: 3 a 0, no Estádio José Maria de Campos Maia – o Maião, em Mirassol-SP. As outras duas vitórias se deram em casa e respectivamente contra São José, por 3 a 1, na quinta rodada; e Criciúma, por 2 a 1, na 15ª rodada.

SÓ UM EMPATE FORA DE SEUS DOMÍNIOS

O Paraná Clube também empatou quatro vezes e apenas uma delas fora de seus domínios: 1×1 com o Oeste, 9ª rodada e na arena Barueri. Os outros três empates, ocorrido em Curitiba: 1×1-Figueirense (3ª rodada), 1×1-Ypiranga (10ª rodada) e 1×1-Ituano (13ª rodada).

A ÚNICA DERROTA EM CASA FOI PARA O MIRASSOL

Apenas uma das suas nove derrotas ocorreu em seus domínios e foi justamente para o Mirassol, na 16ª rodada e por 1 a 0. As oito derrotas fora de casa: Ypiranga-2×0 (1ª rodada), 0x1-Botafogo (2ª rodada), Ituano-2×1 (4ª rodada), Criciúma-2×0 (6ª rodada), 0x2-Novorizontino (8ª rodada), Botafogo-1×0 (11ª rodada), Figueirense-2×0 (12ª rodada) e São José-1×0 (14ª rodada).

13 GOLS MARCADOS E 20 SOFRIDOS

Conforme se pode notar nos resultados acima, o Paraná Clube marcou 13 gols e sofreu 20. Seus 13 gols foram assinalados por Deivdy (3), Ebere, Vinicius Ribeiro e Gu (2 cada um), e Moisés, Jonathan Costa, Vinicius Moura e Alex (um cada).