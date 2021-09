Advogado é acusado de tentar matar mulher em São Miguel dos Campos

Uma mulher foi esfaqueada pelo marido, na madrugada desta quarta-feira, 15, na zona rural da cidade de São Miguel dos Campos. De acordo com informações da Polícia, vítima e agressor teriam discutido dentro do carro e o homem usou uma arma para ferir a esposa no abdômen. Ainda de acordo com informações preliminares, os dois…

Ainda de acordo com informações preliminares, os dois entraram em luta corporal e a vítima conseguiu assumir o volante da caminhonete na qual seguiam (Hilux de cor branca), mas o veículo caiu em um barranco, próximo à uma fábrica de cimento.

Ferida, a mulher pediu socorro aos funcionários de um posto de combustíveis e foi levada para ao hospital do município, onde foi submetida a uma cirurgia. O agressor, no entanto, conseguiu escapar e permanece sendo procurado pela polícia.

O que se sabe sobre ele é que atua como advogado e tem uma relação conturbada com a esposa. A Polícia segue ouvindo testemunhas e ainda apura a motivação para a tentativa de homicídio.