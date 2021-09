Em busca de profissionais para ampliar seu quadro de funcionários e atender a uma demanda crescente, a AeC tem oportunidades em Minas Gerais. A empresa, que oferece serviços de contact center e desenvolvimento de soluções de relacionamento e outsourcing de processos de negócio (BPO) para os mais diversos setores, conta, ao todo, com 470 vagas no estado.

Do total ofertado, 200 postos de trabalho são destinados à unidade da capital, Belo Horizonte, 200 à cidade de Governador Valadares e outros 70 para Montes Claros. Todas as vagas são para a função de atendente, que será responsável pela interação entre cliente e empresa por meio de diferentes canais atendimento.

Para concorrer às posições, é importante ter mais de 18 anos e ensino médio completo. Em Montes Claros, há chances também para profissionais que estejam cursando o ensino superior ou já tenham concluído a graduação. Além disso, é importante ter boa fluência verbal, cordialidade, dicção e comunicação escrita, assim como disponibilidade de horário, uma vez que há a possibilidade de atuação em regime de escala, em diferentes jornadas.

Você Pode Gostar Também:

Os contratados receberão remuneração compatível com o mercado e terão direito a diversos benefícios, como plano de saúde e plano odontológico. Algumas posições permitem, ainda, a atuação no regime de trabalho remoto. A definição do modelo de jornada, no entanto, acontecerá durante a seleção. A empresa fornecerá máscaras de proteção individual e kit de higienização para os atendentes que trabalharem presencialmente.

Como se candidatar

Os interessados deverão acessar o site da empresa, disponível em https://sou.aec.com.br, para cadastrar o currículo. O processo seletivo será dividido em etapas, sendo que a primeira delas será realizada 100% online.