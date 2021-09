Affair de Neymar, Bruna Biancardi rebate ataques após envolvimento com jogador

Bruna Biancardi se pronunciou sobre os ataques que recebe nas redes sociais, especialmente depois que ganhou mais visibilidade com pós envolvimento que teve com Neymar. A influenciadora argumentou que não é obrigada a aceitar todos os comentários, já que “não vai ao perfil de ninguém destilar ódio”.

A jovem resolveu se posicionar após receber uma mensagem dizendo que deveria ter mantido a conta no Instagram privada, pois “a fama vem junto com elogios e críticas”. O usuário acrescentou ainda que, já que conquistou “300 mil seguidores por causa do Neymar”, deveria aceitar todos os comentários.

“Não devo aceitar todos os comentários. Não vou ao perfil de ninguém destilar ódio ou falar besteira. Aqui não é a casa da mãe Joana. Não faço isso com ninguém, não tem porque as pessoas virem aqui falarem o que querem. Eu excluo e dou block, sim. Porque não quero esse tipo de gente me acompanhando. E assim será”, consta de um trecho do desabafo.