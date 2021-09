Afro Presença 2021 reúne 5 mil vagas de emprego

O Afro Presença 2021 anunciou 5 mil vagas de emprego para jovens universitários em busca de uma oportunidade profissional. O evento on-line e gratuito visa a inclusão de pessoas negras no mercado de trabalho, oferecendo chances para diversas áreas e funções em empresas de todo o Brasil, além de palestras, aulas magnas, debates, painéis e oficinas.

A iniciativa é coordenada pelo Ministério Público do Trabalho (MPT) e conta com o apoio e realização da Rede Brasil do Pacto Global da Organização das Nações Unidas (ONU). Esta é a segunda edição do Afro Presença que, neste ano, traz o mote “Derrube muros, abrindo portas”.

Segundo a organização, a ideia é prevenir e combater a discriminação racial nas relações de trabalho e valorizar a diversidade racial nos espaços empresariais, trabalhando para reduzir as desigualdades raciais no campo econômico e, consequentemente no social, político e cultural.

Nesse sentido, uma das estratégias do projeto é justamente ampliar a sua inserção e ascensão de negros e negras ao mercado de trabalho por meio de vagas de emprego. Este ano, entre os apoiadores e patrocinadores, que poderão oferecer oportunidades, estão empresas como Basf, AME, americanas.com, Coca-Cola Brasil, Colgate, Itaú, J.P. Morgan, Raízen, Rumo, Natura & Co e muito mais.

Você Pode Gostar Também:

Como se candidatar

O Afro Presença 2021 acontece nos dias 8, 9 e 10 de setembro. Totalmente gratuito e on-line, a fim de ampliar o acesso de pessoas de todo o país, o evento conta com uma programação completa com foco em temas como: Sociedade, Mercado e Carreira.

A agenda completa pode ser encontrada diretamente no site https://afropresenca.com.br/programacao-2021/. Os interessados deverão, ainda, se cadastrar pelo https://afropresenca.com.br para participar do evento e conferir as oportunidades disponíveis.