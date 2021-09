Agência Espacial Brasileira oferece cursos online e gratuitos; saiba mais

A Agência Espacial Brasileira (AEB) lançou a sua plataforma de capacitação virtual, a AEB Escola Virtual. Nesta plataforma, serão oferecidos diversos cursos para professores, estudantes e pessoas interessadas nos estudos da área espacial. O projeto foi criado com o objetivo de estruturar e organizar as atividades educacionais do Programa AEB Escola, outra ação da Agência Espacial Brasileira voltada para capacitação, levando em conta os avanços no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) na educação.

Os conteúdos ministrados na plataforma — cursos, palestras, eventos, entre outros — terá formato síncrono (com aulas ao vivo, atividades e tutoria) e assíncrono (com aulas gravadas e atividades de caráter autodidata). Essas atividades terão apoio de profissionais do Programa Espacial Brasileiro.



A conclusão das capacitações será certificada pela AEB, possibilitando que o participante tenha um documento que comprove o avanço de seu conhecimento. Materiais sobre diversas áreas espaciais, como Astronomia, Ciências Espaciais, Astronáutica, Ciências Ambientais e outras estarão disponíveis no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA). Os conteúdos serão desenvolvidos por especialistas e profissionais da área, com o objetivo de disseminar o conhecimento científico espacial para a população brasileira. Os interessados podem criar a sua conta neste link.

Até o momento, só há um curso disponível (voltado para professores). As inscrições do Workshop Globe 2021 vão até a quarta-feira. Saiba mais a seguir.

Serviço: Curso Workshop Globe 2021

Período de inscrição: 10 até 22 de setembro de 2021

Período de oferta: 27 de setembro até 05 de novembro de 2021

Carga horária: 30h

Público alvo: professores da Educação Básica e estudantes de graduação e pós-graduação

Conteúdo programático: O curso é composto de 6 unidades, com as temáticas:



Introdução ao Programa GLOBE e à Pesquisa Científica;

Protocolo de Nuvens;

Protocolo de Mosquitos;

Protocolo de Land Cover;

Protocolo de Árvores;

Projetos de Pesquisa.



As aulas ao vivo ocorrerão às segundas, quartas e sextas-feiras, de 17h às 19h.

