Agentes da Secretaria Municipal de Saúde são capacitados em primeiros socorros pelo Corpo de Bombeiros

Com o objetivo de capacitar ainda mais os profissionais da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), a Prefeitura de Penedo realizou um treinamento em parceria com o Corpo de Bombeiros, por meio do 6º GMB (Grupamento de Bombeiro Militar).

Reunidos no auditório da Casa de Aposentadoria, agentes comunitários de saúde, e técnicos de enfermagem, da atenção básica, apreenderam as principais técnicas de primeiros socorros para diversos tipos de ocorrências, o que pode evitar a morte da vítima, enquanto se espera por socorro especializado.

De acordo com o Cabo Milton, integrante da guarnição que participou do evento, ensinar primeiros socorros para os funcionários públicos tem uma importância fundamental, pois eles apreendem mais sobre traumas, causas clinicas, mobilização, contenção de hemorragia, detecção de paradas cardíacas e como intervir em queimaduras.

“Esses profissionais poderão atuar nos primeiros socorros da vitimas, até que o socorro efetivo, seja o SAMU ou o Corpo de Bombeiros, possa chegar ao local do fato”, destacou o Cabo Milton.

Para Marcones Firmino dos Santos, Gerente da Atenção Primaria da SEMS, a ação visa fortalecer o conhecimento técnico dos profissionais da área de saúde em Penedo, prestando uma melhor assistência aos usuários da rede municipal de saúde.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP

Fotos: Deywesson Duarte- Decom PMP

Imagens e edição de vídeo- Ricardo Alves