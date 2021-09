Agentes da SMTT Penedo participam de curso de atualização sobre trânsito

DECOM PMP

A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) da Prefeitura de Penedo, em parceria com o 11º Batalhão de Policia Militar, realizou um curso de atualização sobre as normas de trânsito para seus agentes.

O treinamento realizado na manhã desta sexta-feira (10), teve a frente a equipe de treinamento do Major da PM Alagoas, Marcelo Amâncio, que também é especialista em trânsito.

Durante o curso foi abordado os procedimentos que devem ser adotados pelos agentes na abordagem aos veículos motorizados, durante ocorrências de trânsito, dentre outras questões.

“A SMTT Penedo nos fez o convite na pessoa do Superintendente JJunior para trabalhar as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, são 40 novas leis que estamos transmitindo aos agentes, que estarão mais capacitados podendo colocar isso em prática. A sociedade só tem a ganhar com isso, e eles terão a oportunidade de fazer um trabalho educativo nesse sentido, mas depois passando a aplicar a lei e punindo os condutores infratores com as normas do CBT, lavrando o auto de infração de trânsito”, explicou o Major Marcelo Amâncio.

De acordo com o Superintendente Joanilson Sampaio Junior, com o advento da lei 14.071, que faz alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), trazendo entre as mudanças o prazo para a renovação da CNH, pontos na CNH, transporte de crianças, dentre outros aspectos, é preciso atualizar os agentes municipais sobre as alterações na lei.

“Convidamos o pessoal que atua no trânsito na Policia Militar e a equipe do Major Amâncio para atualizar nossa equipe sobre as mudanças na legislação. Estamos trazendo o melhor para Penedo, o Prefeito Ronaldo Lopes não está medindo esforços nesse sentido, para capacita-los.”, destacou o Superintendente.

Por: Thiago Sobral- jornalista Decom PMP