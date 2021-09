Agora você pode dar gorjetas para criadores de conteúdo no Twitter

O Twitter anunciou em seu blog oficial que estará disponibilizando o recurso Bonificações para todos os usuários, o serviço permitirá que qualquer usuário receba gorjetas diretamente pelo seu perfil no Twitter, bastando que o utilizador ative essa função nas configurações.

Qualquer usuário também estará qualificado para realizar o envio de valores para seus criadores de conteúdo preferidos, tudo sendo efetivado por um sistema seguro de criptografia.

Para o uso do sistema de Bonificações no Brasil, o Twitter firmou parceria com o PicPay, uma plataforma que funciona como carteira digital e pode ser utilizada para diversos tipos de pagamento via smartphones,

A empresa informa que o recurso estará disponível primeiramente em seu aplicativo para iPhone (iOS) e durante as próximas semanas o aplicativo do Twitter para Android receberá atualização implementando o recurso de Bonificações.

Para identificar quais contas estão com o sistema de Bonificações ativado, basta verificar se há um ícone de cédulas de dinheiro ao lado do botão Seguir na página do perfil da pessoa, aparecendo esse ícone, ao clicar nele você poderá visualizar quais plataformas de pagamento o dono da conta ativou, no Brasil por enquanto é possível utilizar o PicPay, ao clicar na plataforma de pagamento você será redirecionado diretamente para o aplicativo em questão para que possa realizar o pagamento, enviando o valor para seu criador de conteúdo preferido, o Twitter informa que não receberá nenhuma porcentagem dessa transação.



Ao redor do mundo, outros sistemas de pagamentos serão utilizados para o recurso, confira alguns dos parceiros da empresa, lembrando que o suporte de cada empresa parceira pode variar de país para país: Bandcamp, Cash App, Chipper, GoFundMe, Patreon, Razorpay, Wealthsimple Cash e Venmo. Também é possível realizar o pagamento via Bitcoin mas por enquanto essa funcionalidade só está ativa em El Salvador e nos Estados Unidos (exceto Havaí e Nova York).

Fonte: twitter