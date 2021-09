Agricultores de Penedo são orientados para vender ao poder público

Secretaria de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola informa sobre capacitação promovida pelo Sebrae Alagoas

Grande parte dos alimentos consumidos por estudantes das escolas da Prefeitura de Penedo e da unidade local do Instituto Federal de Alagoas (IFAL) é produzida por famílias da zona rural do município.

Para isso acontecer, a Prefeitura de Penedo apoia a agricultura familiar, por meio da Secretaria Municipal de Abastecimento e Desenvolvimento Agrícola (Semada),com orientação técnica especializada, em parceria com a Emater Alagoas.

A assistência vai além do trabalho no campo, estendida à comercialização dos produtos, inclusive além da Feira da Agricultura Familiar. E uma das formas de garantir a venda dos alimentos, por preço justo e com pagamento garantido, é se tornar fornecedor do poder público.

Para aprender a vender para o governo, a Semada Penedo e o escritório local do Sebrae realizam mais uma capacitação para pequenos produtores rurais.

A orientação acontece na próxima quinta-feira, 30, no auditório do escritório do Sebrae Penedo, localizado na Praça Jácome Calheiros, Centro Histórico, no horário das oito ao meio-dia, com inscrições gratuitas.

Para obter mais informações, basta telefonar para 3551-2570.

