Águia Negra-MS 0 x 0 Boa Esporte-MG – ‘ET’ fica no empate e avança em segundo lugar à 2ª fase – Futebol Interior

Rio Brilhante, MS, 05 (AFI) – Apesar da superioridade em campo, o Boa Esporte só empatou com o Águia Negra na tarde deste domingo, no estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante (MS), pela 14ª e última rodada da primeira fase do Campeonato Brasileiro da Série D.

Com o resultado, o Boa Esporte conseguiu terminar a primeira fase na vice-liderança do Grupo 6, com 24 pontos ganhos. Já o Águia Negra, que entrou em campo já eliminado, permaneceu na última colocação, com sete pontos.

SEGUNDA FASE

Na segunda fase, o Boa Esporte terá pela frente o União Rondonópolis, que terminou a fase inicial em terceiro lugar no Grupo 5.

O JOGO

O Boa Esporte dominou as ações do primeiro tempo e criou as melhores oportunidades de gol. Logo aos oito, os mineiros desperdiçaram chance clara com Neto Costa. Animado, o Boa seguiu no ataque e voltou a assustar aos 15, em finalização de fora da área de Iago, mas que foi para a linha de fundo.

Após muito sufoco, o Águia Negra conseguiu trocar mais passes no campo ofensivo e quase fez o primeiro gol. Aos 36, Everton finalizou forte e Tom defendeu sem problemas. Depois, aos 40, Vinicius fez jogada individual e cruzou na área, mas para ninguém, facilitando a vida do Boa.

Mas a última oportunidade de gol do primeiro tempo foi do Boa. Aos 42, Neto Costa apareceu sozinho na área e cabeceou com muito perigo, rente à trave, não conseguindo tirar o zero do placar.

No segundo tempo, o Boa Esporte seguiu no ataque e pressionando o Águia Negra pelo primeiro gol. Aos 12, Alyson recebeu ótimo passe e finalizou cruzado para defesa do goleiro Rodrigo. Animado, os mineiros voltaram a criar oportunidade aos 18, desta vez em chute de Romeu que também parou nas mãos do goleiro adversário.

O Águia Negra investiu muito pouco com a bola no pés e quase surpreendeu aos 36, quando Éverton recebeu cruzamento e Tom fez ótima defesa. No rebote, o goleiro voltou a sair bem e evitar o gol do time sul-mato-grossense, mantendo a igualdade até o apito final.