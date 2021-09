Ainda não almoçou? Veja receita de tilápia ao forno com alecrim

Ainda não preparou o almoço de hoje? Uma sugestão para quem deseja unir sabor e praticidade é preparar uma deliciosa tilápia ao forno com alecrim. Confira abaixo o modo de preparo indicado por Renata Guirau, nutricionista do Oba Hortifruti.

Ingredientes:

Filés de tilápia

4 ramos de alecrim

4 colheres de sopa de azeite

1 cebola fatiada

4 pedaços de papel alumínio

Sal e pimenta do reino preta a gosto

Preparo:



Coloque cada filé de tilápia sobre 1 pedaço de papel alumínio, junto com algumas fatias de cebola. Regue com azeite e salpique com o alecrim, o sal e a pimenta. Feche o papel alumínio, formando 4 papilotes e leve para assar em forno a 180 graus por cerca de 30 minutos. Depois, retire a tilápia dos papilotes e deixe dourando no forno por mais 10 minutos.