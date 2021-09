Ainda sem técnico, Brusque-SC apresenta atacante que estava em Angola – Futebol Interior

Brusque, SC, 10 (AFI) – Ainda sem definir o substituto do técnico Jerson Testoni, demitido nesta semana, o Brusque apresentou nesta sexta-feira o atacante Tony, de 28 anos

Antonio Rosa Ribeiro, o Tony, chega com contrato até 30 de novembro de 2022. Ele estava no Petro de Luanda, time da Angola. Por lá, foram cinco temporadas, foram 153 jogos e 50 gols. Essa será a terceira passagem pelo Quadricolor, ao todo foram 25 jogos e 8 gols, em 2015 e 2016.

Para o diretor executivo André Rezini, Tony chega para agregar o elenco do Brusque para a sequência da Série B, em busca do objetivo principal da temporada.

“Vem para ajudar o nosso setor ofensivo, tem muita força e ótima finalização. Ele sabe do nosso objetivo principal que é a permanência na Série B e vem com muita vontade de nos ajudar nessa sequência de temporada”.

Atualmente com 27 pontos, o Brusque aparece na 13ª colocação já que despencou na tabela após nove jogos sem vitória. Com isso, está apenas quatro pontos de distância para o Vitória, primeiro time na zona de rebaixamento. Aliás, o Vitória será o próximo adversário do Brusque, dia 17, às 16 horas, no Augusto Bauer, em Brusque (SC).

Até lá a diretoria pretende definir o nome do novo técnico.