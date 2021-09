Ainda sem treinador, Athletico-PR tenta encerrar jejum no Brasileirão – Futebol Interior

Curitiba, PR, 16 (AFI) – Animado pela classificação às semifinais da Copa do Brasil, o Athletico-PR agora tenta encerrar um jejum de sete partidas no Campeonato Brasileiro. Neste sábado, o time recebe o Juventude.

A última vitória rubronegra no campeonato foi no dia 25 de julho, sobre o Internacional, por 2 a 1. De lá para cá, são seis derrotas e um empate. A sequência fez o Furacão despencar na tabela, aparecendo em 11º lugar, com 24.

Essa será a terceira partida seguida sob o comando interino do diretor-técnico Paulo Autuori, já que a diretoria ainda não definiu quem será o substituto de António Oliveira, que entregou o cargo na semana passada após a eliminação no Campeonato Paranaense.

Em relação ao time que ganhou do Santos, por 1 a 0, na Vila Belmiro, pela Copa do Brasil, Paulo Autuori deve realizar pelo menos uma mudança, já que Bisolli volta a estar à disposição. Renato Kayzer vai para o banco.

A principal dúvida da comissão técnica é se mantém o esquema com três zagueiros utilizado contra o Santos, com Zé Ivaldo no lugar do volante Christian.

Desfalque nas últimas quatro partidas depois de ter sido diagnosticado com Covid-19, o meia Léo Cittadini voltou aos treinamentos e deve ficar como opção no banco de reservas.

A provável escalação do Furacão é: Santos; Marcinho, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Abner; Richard, Erick (Christian) e Terans; Nikão, Pedro Rocha (Zé Ivaldo) e Bissoli.