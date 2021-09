Ainda sonhando com a classificação, Ferroviário apresenta lateral que é promessa no Nordeste – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 20 (AFI) – Mesmo tendo empatado com o Manaus-AM, pelo placar de 1 a 1, e ter se complicado na briga pela classificação, já que não depende mais apenas de si para avançar no Campeonato Brasileiro da Série C, o Ferroviário-CE segue de olho nas oportunidades do mercado para reforçar seu elenco.

Tanto que a equipe começou a semana apresentando oficialmente o lateral-esquerdo Weslley para o restante da temporada. Ele até já estava treinando com o elenco antes do duelo contra o Manaus, mas ainda não foi relacionado e deve fazer a sua estreia com a camisa do Tubarão em breve.

O novo reforço tem 19 anos, é visto com bastante talento e já conta experiência no Crato, Picos-PI e Guarani de Juazeiro. Por isso, mesmo que não avance dentro da Série C, ele é tido como um bom nome para o futuro, já pensando na temporada 2022.

Atualmente na quinta colocação do Grupo A com 24 pontos, o Ferroviário-CE disputa das duas últimas vagas com Manaus, Botafogo-PB e Volta Redonda-RJ. Para avaçar, o Ferrão terá que vencer o Floresta, neste sábado (25), às 17h e contar com derrotas de um dos dois rivais que estão na parte de cima da tabela.