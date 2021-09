AirPod 3 e novos MacBook Pro serão anunciados ainda em 2021

A Apple pretende lançar ainda neste ano os novos MacBook Pro e AirPods 3. Pelo menos é o que informa o repórter Mark Gurman, do jornal Bloomberg. No evento de lançamento do iPhone 13, nada foi informado sobre esses produtos.

Segundo o jornalista, a Apple lançará o AirPods 3 e o novo MacBook Pro até o fim de 2021. Então temos pouco menos de três meses até a Apple mostrar seus novo notebook e fone True Wireless Stereo (TWS). Nos últimos dias, o site Digitimes informou que a empresa de Cupertino já iniciou a produção em massa do TWS AirPods 3. É esperado que os novos fones venham com cancelamento de ruído ativo e áudio espacial. Uma renderização feita pelo site Gizmochina mostra que o cabo do AirPods 3 será menor que as gerações anteriores. Já o AirPods 2 Pro só chegarão às lojas em 2022.

Os novos MacBook Pro terão telas de 14 e 16 polegadas, além da possibilidade de serem produzidos com o novo processador M1X, que ainda não foi estreado pela Apple. O MacBook Air também receberá um upgrade para o processador M1X. Contudo, isso deve ficar para o próximo ano, assim como outros modelos do Apple Watch que não foram apresentados no evento da semana passada.

California Streaming

No último dia 14, a Apple apresentou o seu evento em que informou seus novos produtos. A grade estrela foi a nova geração do iPhone, com o iPhone 13, iPhone 13 Mini, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max. Não é tradição da empresa da maçã divulgar produtos fora do segmento mobile (ou wearable) nos eventos de apresentação dos iPhone. Afinal, você não pode tirar o holofote da estrela. Os outros produtos anunciados foram a nova família dos iPads e a nova geração do Apple Watch, o Series 7.



