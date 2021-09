Alan George leva clube caçula a sua primeira vitória no futebol profissional – Futebol Interior

Manaus, AM, 20 (AFI) – O Campeonato Amazonense da Série B teve início neste último sábado com apenas uma partida, o Manauara-AM o caçula da competição não tomou conhecimento do Tarumã e fez 3 a 0 em sua estreia como equipe profissional.

O Manauara foi fundado em novembro de 2020 e entrou em campo no sábado (18), para disputar sua primeira partida oficial como profissional e para comandar o caçula no campeonato Amazonense, o clube conta com o técnico Alan George, ex-Nacional-AM que com pouco menos de um mês levou o jovem clube a sua primeira vitória em jogo oficial.

“Muito feliz com a estreia e com a dedicação dos jogadores que foram merecedores dessa grande vitória, mas temos grandes objetivos pela frente e tendência é crescimento desta equipe a cada jogo”, disse o técnico.

DESAFIO GRANDE

Em sua primeira partida oficial como profissional o Manauara tinha pela frente o Tarumã clube que já disputou a Elite do futebol Amazonense, mas equipe do técnico Alan George estava muito concentrada no jogo e logo aos quatro minutos fez seu primeiro gol em competição profissional. O felizardo foi o meia Stefano, ainda no primeiro tempo, o Robô do Norte aumentou o placar com zagueiro Guilherme Moller de cabeça fazendo 2 a 0, já na segunda etapa, o time do técnico Alan George se manteve focado no jogo e fechou o marcador com Caíque fazendo 3 a 0, aos 44 minutos.

PRÓXIMO COMPROMISSO

O Manauara volta a campo sábado (25), diante do CDC/ Novo Aripuanã, no Estádio Carlos Zamith, em Manaus, jogo válido pela 2ª rodada do campeonato amazonense Série B.