Além de ex-Botafogo, Juventude fecha com atacante do Corinthians – Futebol Interior

Caxias do Sul, RS, 24 (AFI) – A sexta-feira foi movimentada no Alfredo Jaconi. No último dia para inscrever jogadores no Brasileirão, a diretoria do Juventude fechou com o lateral-esquerdo Guilherme Santos e o atacante Rafael Bilu.

Guilherme Santos, de 33 anos, pertence ao Tombense-MG e recentemente rescindiu o empréstimo junto ao Botafogo depois de 15 partidas nesta temporada. O lateral tem passagens ainda por Paraná, Paysandu e Fortaleza, entre outros.

Já Rafael Bilu, de 22 anos, chega ao Juventude por empréstimo junto ao Corinthians, onde vinha disputando o Campeonato Brasileiro de Aspirantes. O atacante revelado no Timão passou por América-MG, CSA e Mirassol.

A diretoria alviverde precisou ir ao mercado depois de afastar três jogadores por indisciplina no início da semana: o lateral-esquerdo Alyson, o volante Matheus Jesus e o atacante Paulinho Boia.

Na zona de rebaixamento do Brasileirão, com 23 pontos, o Juventude se prepara para o jogo de domingo, contra o Santos, no Alfredo Jaconi, pela 22ª rodada.