Para passar o tempo, as peoas resolveram se exercitar de um jeito inusitado. Com um par de meias, elas improvisaram dois jogos: queimada e vôlei. Nem na hora do lazer, Aline e Dayane deixaram a competição de lado. Assista!



Assine o PlayPlus e tenha acesso à transmissão 24 horas em nove sinais exclusivos de A Fazenda 13.