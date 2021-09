Em A Fazenda 13, os peões vivem falando sobre a vida fora do reality. Na manhã desta segunda-feira (27), Aline Mineiro desabafou com os peões sobre seu relacionamento com o humorista Léo Lins. “Ele só me enrola”, disse a atriz sobre o namorado.



