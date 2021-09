Altos-PI celebra feito histórico e volta a sonhar com classificação à próxima fase – Futebol Interior

Teresina, PI, 13 (AFI) – O Altos-PI conquistou um grande resultado no sábado ao bater, fora de casa, o Santa Cruz-PE por 1 a 0. Não só pelos três pontos, que mantém o time no Campeonato Brasileiro Série C, como também pela expressão do Piauí no cenário nacional.

O Altos é o único clube piauiense na terceira divisão e quem “leva” a bandeira do Estado mais adiante no futebol. O 4 de Julho-PI, um pouco atrás, representa o Piauí na Segunda Fase do Campeonato Brasileiro Série D, porém, foi derrotado no primeiro duelo diante do Penarol-AM por 1 a 0. A volta será no sábado (16), às 16 horas, em casa.

VINI MALVADEZZA BRILHA NO INÍCIO DE TEMPORADA

É O PIAUÍ NA SÉRIE C

A história não para por aí. Disputar a Série C por dois anos consecutivos é algo inédito, desde 2014, quando houve a criação do acesso pela divisão inferior. O treinador Paulinho Kobayashi, então, não exagera quando fala da importância do trabalho no Altos.

“Momento muito importante não só para o Altos, mas vai repercutir o estado do Piauí, estamos colocando no cenário brasileiro mais um ano de Série C. Eu entendo como uma conquista, lógico que ainda vamos brigar pela classificação, talvez pelo acesso, não podemos prometer isso, mas temos condições e qualidades para briga.”

‘TEMOS QUE FAZER NOSSA PARTE’

Sequer é exagero quando fala sobre o acesso. O Altos, de 21 pontos, ficou a apenas dois de quem abre o G4, o Botafogo-PB, e, com duas rodadas ainda em jogo, é permitido sonhar.

“Claro, precisamos de uma combinação de resultados, mas temos que fazer a nossa parte e buscar algo a mais do que já conquistamos.”

PRIMEIRA ‘PEDREIRA’

A missão começa no sábado (18), contra o vice-líder do Grupo A, o Paysandu-PA. O Altos recebe o Papão, que tem 24 pontos, no Albertão, às 17 horas.