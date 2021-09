Altos quita um mês de salários atrasados mas segue negociando débito de dois meses com jogadores – Futebol Interior

Altos, PI, 28 (AFI) – Com três meses de salários atrasados com o elenco que disputou a Série C. o Altos pagou um deles nesta terça-feira. A equitação da folha de julho atenuou a crise interna entre jogadores e diretoria, que se agravou na reta final da disputa da 3ª divisão nacional. Há uma negociação em curso para o pagamento integral, nas próximas semanas, dos vencimentos em aberto.

CRISE EXPOSTA

Ainda durante a Série C, o presidente Warton Lacerda, expos a dificuldade financeira que é vivida pelo clube. Na época, o dirigente afirmou que pediu dinheiro para amigos e familiares para pagar despesas do time.

Momento que foi sendo levado até o fim da competição. Quando na penúltima rodada do Brasileiro, o volante Netinho se queixou após a derrota para o Paysandu. O jogador afirmou que a diretoria “deixou a desejar”. E mesmo com situação delicada, o clube ainda confirmou sua permanência na terceira divisão nacional para 2022.