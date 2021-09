Alysson Morango volta a legislar na Câmara de Vereadores de Piaçabuçu

O Secretário Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Piaçabuçu, Alysson Morango, deixará o cargo ainda esta semana, para a partir da próxima sessão ordinária da Câmara Municipal, que acontecerá na quarta-feira, 15 de setembro, voltar a legislar no município.

O jovem parlamentar voltará à Câmara de Vereadores com a mesma disposição pela qual é conhecido em sua atuação no legislativo. Apesar de ser o edil mais novo na Casa de Leis piaçabuçuense, Alysson já provou sua capacidade de articulação entre os colegas de parlamento e atuação junto às comunidades, sendo presença atuante no meio do povo, permitindo que possa ser voz ativa da população nas sessões ordinárias da Câmara Municipal.

A volta do jovem vereador ao parlamento é abençoada pelo prefeito Djalma Beltrão, do REPUBLICANOS, mesmo partido de Alysson. O vereador é pessoa de confiança do prefeito que lhe tem como afilhado político e nele deposita grande fidelidade ao alinhamento político do grupo comandado por Djalma.