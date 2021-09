Amazon fará evento para apresentar novos produtos em 28 de setembro

Ontem noticiamos que a Amazon havia uma apresentação para mostrar seus novos hardwares mas que não havia uma data confirmada, agora a empresa finalmente revelou que realizará o evento no dia 28 de setembro. Ao menos é isso que a fabricante afirma em um convite enviado ao portal The Verge, confirmando que no evento ela deve dar “notícias sobre nossos mais recentes dispositivos, recursos e serviços da Amazon”.

A data é uma das mais importantes para a fabricante, sendo nesse evento onde ela mostra boa parte das novidades que irá lançar futuramente. Nos anos anteriores o que mais se destacou foram a apresentação de novas gerações de alto-falantes Echo, atualizações para a Alexa, novos roteadores Eero, câmeras Ring atualizadas e muito mais.

Nesse ano não deve ser diferente, é esperado que a gigante do varejo anuncie principalmente novos aparelhos Echos, como um novo óculos Echo Frames e Echo Loop, que é um anel que vibra para avisar de notificações no smartphone do usuário. Junto com essas novidades a Ring também deve estar presente no evento do dia 28 de setembro, a marca de equipamentos de segurança inteligente deve apresentar alguns novos dispositivos, como a câmera de segurança para carros que foi vazada em junho.



Claro que novos aparelhos integrados com a Alexa também devem aparecer no evento, muito provavelmente a Amazon também vai apresentar uma série de novidades focadas na sua assistente virtual. Uma novidade que muitos estão esperando é o lançamento do Fire Stick 4K, que também deve ser anunciado, junto com uma versão mais barata chamada de Fire Stick Lite.

Outra tecnologia da empresa que deve dar as caras no evento é o serviço de jogos via nuvem Amazon Luna, criado para disputar o mercado com a Google Stadia e Microsoft xCloud, mas está atualmente sendo testado por alguns usuários apenas nos Estados Unidos. Possivelmente a empresa pode aproveitar o evento para anunciar uma expansão do beta do serviço, ou até mesmo o lançamento oficial dele nos EUA.



Ontem a gente teve acesso a uma listagem dos novos Kindle Paperwhite e Kindle Paperwhite Signature Edition que serão mostrados no evento, os modelos virão com uma tela de 6,8 polegadas e um total de 17 LEDs brancos e âmbar, permitindo que o usuário use ele com a iluminação típica, mas também com o controle de temperatura. Entretanto, não foi possível saber todas as especificações dos aparelhos, como a sua entrada USB, mas isso será resolvido no dia 28 de setembro às 13 horas, quando a Amazon realizará seu evento para mostrar todos os seus futuros hardwares.

Fonte: The Verge, Android Authority