Amazon faz campanha pela legalização da maconha nos EUA

Após demonstrar apoio para legalizar a cannabis em nível federal, a Amazon anunciou que está fazendo uma campanha pela Marijuana Opportunity Reinvestment and Expungement Act e pela Cannabis Administration and Opportunity Act, reformas legislativas que preparam o caminho para a descriminalização da maconha em todo o país.

A Amazon também aproveitou para reafirmar sua recém-instituída política de excluir a maconha de exames de triagem contra drogas realizados com candidatos a vagas de emprego. A empresa ainda destacou que restabeleceu a elegibilidade de emprego para ex-funcionários e ex-candidatos anteriormente demitidos ou recusados devido a exames de triagem de maconha.



O apoio da companhia às leis citadas anteriormente ocorre em meio a um contexto de legalização a nível estadual, visto que 36 estados já permitem algum nível de acesso público à cannabis e 18 estados mais Washington, DC, legalizaram o uso recreativo para adultos.

Em um post no blog oficial da empresa, Beth Galetti, vice-presidente sênior de recursos humanos da Amazon, fez o seguinte comentário:

O ritmo de crescimento da Amazon significa que estamos sempre procurando contratar novos ótimos membros para a equipe, e descobrimos que eliminar os testes pré-emprego para a cannabis nos permite expandir nosso grupo de candidatos.

Outra motivação para as mudanças na política da empresa e no apoio público às legislações é que, segundo a Amazon, “os dados nacionais disponíveis publicamente indicam que o teste de maconha antes do emprego impacta desproporcionalmente as pessoas de cor e age como uma barreira ao emprego”.

Galetti ainda afirmou que a empresa está entusiasmada com “o notável ímpeto do país em reconhecer que o status quo de hoje é injusto e insustentável”, e afirmou que a Amazon espera “trabalhar com o Congresso e outros apoiadores para garantir a reforma necessária das leis de cannabis do país”.



