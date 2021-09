Amazon lança duas novas versões do Kindle Paperwhite no Brasil a partir de R$ 649

Ontem a Amazon Canada listou os novos Kindle Paperwhite e achávamos que a empresa iria segurar o lançamento para seu evento que vai acontecer em setembro, mas ela surpreendeu todo mundo hoje, revelando os modelos e anunciando a data de lançamento para o dia 27 de outubro em diversos mercados, inclusive no Brasil. Ao todo a fabricante apresentou dois novos aparelhos, sendo eles o Kindle Paperwhite e o Kindle Paperwhite Signature Edition, que possuem a maior tela de um modelo Paperwhite lançado até agora e finalmente uma entrada USB Tipo-C.

Confirmando o que foi publicado ontem pela própria Amazon, os aparelhos possuem uma tela com um total de 6,8 polegadas, maior que as 6” do seu antecessor, e possuem diversos recursos para melhorar a leitura. O display anti reflexo dos modelos terão uma densidade de pixels de 300 PPI e virão com um total de 17 LEDs brancos e âmbar, permitindo com que o usuário controle de temperatura da tela durante a leitura.

Com proteções contra queda e choques, além de classificação, os novos Kindle Paperwhite prometem uma utilização com bastante segurança, a empresa afirma que eles foram projetados “resistir a quedas acidentais na banheira, na hidromassagem, na piscina ou no mar, o que significa que você pode levá-lo para quase todos os lugares que quiser.”



Créditos: Divulgação Amazon

Mas não adianta nada melhorar a proteção do aparelho para ele poder ser usado em qualquer lugar sem ele ter uma boa bateria para isso, para resolver isso a Amazon está equipando os modelos bateria que dura até 10 semanas, a maior em um modelo Paperwhite até hoje. Caso o usuário precise carregar rapidamente os modelos, finalmente eles estão recebendo portas USB Tipo-C, que permitem um carregamento extremamente rápido, com o aparelho levando apenas “apenas 2,5 horas para atingir a carga máxima quando conectada a um adaptador de 9W ou mais.”

A fabricante promete um espaço de armazenamento que promete fazer com que os usuários deixem a grande maioria dos seus livros favoritos no sistema, o Paperwhite virá com um total de 8GB de espaço interno, o mesmo do seu antecessor, mas a melhoria de verdade será com o Signature Edition, que terá um total de 32GB de armazenamento.



Créditos: Divulgação Amazon



Os novos aparelhos estão disponíveis em pré-venda através da Amazon Brasil, com o Kindle Paperwhite disponível na cor preta e sendo oferecido por R$ 649. O Kindle Paperwhite Signature Edition está custando um pouco mais caro, saindo por R$ 849, e também é vendido apenas em preto, ambos os aparelhos podem ser comprados em até 12 vezes sem juros.

