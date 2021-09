Amazon prepara novo Kindle Paperwhite com display de 6,8 polegadas

A nova geração do Kindle vazou graças a um gráfico de comparação publicado pela Amazon Canadá, que mostrava novos aparelhos ao lado de um antigo. Ao todo foram mostrados dois novos dispositivos que chamam a atenção por apresentar uma tela maior que o antecessor, com o modelo mais caro vindo com recursos extras como carregamento sem fio e mais armazenamento.

Os novos Kindle Paperwhite e Kindle Paperwhite Signature Edition foram encontrados por respectivamente 149,99 e 209,99 dólares canadenses, com a principal novidade para o display deles, que agora passará a ter um total de 6,8 polegadas, maior que as 6” do modelo da geração atual. Ao todo essa nova tela terá uma densidade de pixels de 300 PPI, com uma construção alinhada junto com a moldura e um total de 17 LEDs brancos e âmbar, permitindo que o usuário use ele com a iluminação típica, mas também com o controle de temperatura que estreou no Kindle Oasis 3.

Dentre os dois novos modelos o que mais se destaca é o Kindle Paperwhite Signature Edition, que terá diversos recursos avançados para melhorar a leitura dos usuários. Um dos principais recursos é os sensores de luz de ajuste automáticos equipados no aparelho, que será responsável em ajustar automaticamente o brilho da tela, mas ele também terá outras novidades como carregamento sem fio, que será vendido junto a um carregador em um kit disponibilizado pela Amazon.



Créditos: Reprodução / GoodEreader

A conexão de ambos os Kindle será via WiFi, infelizmente, como apontado pelo portal The Verge, a fabricante não divulgou nessa lista se irá melhorar as entradas USB do aparelho. Atualmente nem mesmo o modelo mais premium vendido, o Kindle Oasis, vem com portas USB-C, contanto com entradas desatualizadas e mais lentas.

Para fazer o armazenamento, o modelo Paperwhite virá com um total de 8GB de espaço interno, o mesmo do seu antecessor, mas a melhoria de verdade será com o Signature Edition, que terá um total de 32GB de armazenamento interno para o usuário. Atualmente a gigante do varejo já removeu as informações dos novos aparelhos, mas ela deve falar mais deles logo.

A Amazon tem um evento para novos hardwares marcado para acontecer no final do outono no hemisfério norte, primavera no Brasil, então deve ser nele que saberemos tudo sobre os novos Kindle Paperwhite e Kindle Paperwhite Signature Edition.

Fonte: GoodEreader, The Verge