América-MG 1 x 1 Flamengo – Michael faz golaço, mas reservas do Flamengo sofrem empate no final diante do América-MG – Futebol Interior

Belo Horizonte, MG, 26 (AFI) – Com um time praticamente reserva, visando o segundo jogo da semifinal da Libertadores, o Flamengo fez um jogo movimentado com o América-MG, mas sem o mesmo ímpeto ofensivo. Apesar de um golaço de Michael, que entrou no segundo tempo, o jogo terminou empatado por 1 a 1, pois Alê marcou para os mineiros aos 49 do segundo tempo. A partida, válida pela 22.ª rodada do Campeonato Brasileiro, foi realizada no Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), na manhã deste domingo.

CLASSIFICAÇÃO

O Flamengo perdeu a chance de colar nos líderes e está com 35 pontos, atrás de Atlético-MG (46) e Palmeiras (38). O América está com 24 pontos, fora da zona de rebaixamento.

PRIMEIRO TEMPO MOVIMENTADO

Os primeiros 20 minutos da partida foram muito movimentados com chances para os dois lados. O América foi o primeiro a arriscar finalizações, com dois chutes de Zárate e outro de Patric. O Flamego respondeu com Matheuzinho e Bruno Henrique, que tentou por cobertura e exigiu defesa em dois tempos de Matheus Cavichioli.

A principal chance dos mineiros foi criada aos 22 minutos. Ademir fez boa jogada pela direita, e tocou rasteiro para Marlon, dentro da área. O lateral, porém, chutou muito mal e mandou por cima. O jogo ficou mais parado a partir daí, mas o Flamengo passou a ter o controle do jogo e ainda teve duas boas chegadas com Bruno Henrique, primeiro com chute por cima e depois travado no momento exato da finalização.

O Flamengo fez boa jogada no começo do segundo tempo, com Pedro girando bonito e chutando forte, o que exigiu grande defesa do goleiro, mas a arbitragem já assinalava impedimento. O América respondeu com chute cruzado de Felipe Azevedo, mas logo o Flamengo emplacou mais duas boas jogadas. Primeiro em chute de fora da área de Andreas Pereira e depois com Bruno Henrique. O atacante recebeu bom passe dentro da área, mas chutou muito fraco, de chapa, e facilitou a defesa.

GALERIA:

GOLAÇO DE MICHAEL

Já no final do confronto, Michael, que entrou no começo do segundo tempo, roubou a cena ao fazer um golaço. Buscando espaço no time titular, ele recebeu na direita e fez fila em direção à area. Ainda contou com corta-luz inteligente de Pedro para depois apenas deslocar o goleiro.

EMPATE NO FIM

Quando tudo parecia definido, o América exerceu pressão e empatou praticamente no último lance. Após boa troca de passes, Lucas Kal cruzou na medida para Alê, que subiu bem e completou para o gol, estragando a comemoração carioca.

PRÓXIMOS JOGOS

Os dois times só voltam a campo pela 23ª rodada no próximo final de semana. No sábado, às 17h, o América visita o Cuiabá, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT). Já o Flamengo recebe o Athletico-PR no domingo, às 16h, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). Antes, porém, faz o segundo jogo das semifinais da Copa Libertadores da América diante do Barcelona, do Equador, na quarta-feira, às 21h30, no Estádio Monumental, em Guayaquil. O time brasileiro pode perder por um gol de diferença, já que venceu o duelo de ida por 2 a 0.